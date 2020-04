Cent trente-six (136) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc lors des dernières 24 heures, portant à 2.024 le nombre total des cas de contamination, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à mercredi à 18H00, à 229 cas avec 12 rémissions supplémentaires, alors que le nombre de décès a été porté à 127 avec un nouveau décès, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi.

Un seul décès a été enregistré, a poursuivi le responsable, notant que le nombre total de décès dus au Covid-19 est, jusqu’à cette heure, de 127 cas, alors qu’un total de 229 cas de guérison ont été recensés jusqu’à mercredi à 18H00, suite au rétablissement de 12 autres patients.

Parmi ces 136 nouveaux cas, 114 sont des personnes contacts, découvertes essentiellement dans les foyers de certaines unités commerciales et industrielles, mais également dans le milieu familial dans certains cas, a souligné El Youbi, faisant savoir que 12.192 personnes contacts au total ont été placées sous surveillance médicale, dont 5.338 sont toujours sous contrôle, tandis que le nombre de cas confirmés, grâce au pistage des personnes contacts, a atteint 979 parmi les 2.024 cas infectés jusqu’à présent.

S’agissant de questions sur les laboratoires chargés d’effectuer les analyses, il a fait savoir qu’en plus des laboratoires de l’Institut Pasteur de Casablanca, de l’Institut national d’Hygiène de Rabat et des laboratoires des hôpitaux militaires, six laboratoires relevant des Centres hospitaliers universitaires (CHU), ainsi que deux autres relevant d’hôpitaux semi-privés, contribuent également à ces analyses et ce, dans le but de réduire le temps de réponse et fournir les résultats des cas potentiels de contamination.