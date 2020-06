Quatre-vingt-douze (92) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 63 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 8.885 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis la déclaration du premier cas le 2 mars dernier, et à 7.828 le nombre des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 88,1 a précisé la cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé, Hind Ezzine.

Le nombre des décès s’est maintenu à 212, aucun cas n’ayant été recensé ces dernières 24 heures, soit un taux de létalité de 2,4%, a-t-elle ajouté. D’autre part, les cas qui ont été exclus après des résultats négatifs d’analyses au laboratoire, a atteint 430.387 cas exclus depuis le début du virus, a relevé la responsable.

S’agissant des cas actifs, Mme Ezzine a relevé que 845 patients sont actuellement sous traitement. Ils se concentrent dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra (65 cas tous dans la province Kénitra, en relation avec un foyer à caractère professionnel), Marrakech-Safi (12 cas: 10 à Marrakech-et 2 à Safi), Casablanca-Settat (5 cas), Fès-Meknès (1 cas), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (9 cas à Tétouan), alors que les autres régions n’ont enregistré aucun nouveau cas.

Parmi les 92 cas enregistrés, 85 ont été détectés dans le cadre du système de suivi des sujets-contacts, soit 92% des nouvelles contaminations, lequel suivi a concerné jusqu’à présent un total de 50.520 cas, a-t-elle fait savoir, ajoutant que 5.256 sujets-contacts sont toujours placés sous surveillance médicale.

Par ailleurs, 11 cas se trouvent en réanimation ou en soins intensifs, dont six à Casablanca-Settat et cinq à Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Et de relever que la levée progressive du confinement ne signifie pas le laxisme dans l’adoption de mesures préventives, appelant à éviter les rassemblements, à respecter la distance de sécurité et à maintenir le lavage des mains avec des désinfectants et des gels hydroalcooliques, et à éviter les visites familiales, en particulier pour les personnes âgées atteintes de maladies chroniques pour éviter la transmission de l’infection à cette catégorie.

Ezzine a également appelé tous les citoyens à utiliser l’application “wikaytna” et à veiller à ce que l’option Bluetooth soit activée en continu, car elle aide le ministère de la Santé à suivre les sujets-contacts.