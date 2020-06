Soixante-six (66) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 56 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 8.997 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars dernier et à 7.993 le nombre des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison avoisinant 89%, a précisé la cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé, Hind Ezzine.

Le nombre des morts s’est élevé à 213, un décès ayant été recensé ces dernières 24 heures, soit un taux de létalité de 2,4%, a-t-elle ajouté, faisant savoir que le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire se chiffre à 462.739.

S’agissant des cas actifs, Ezzine a relevé que 791 patients sont actuellement sous traitement. Ils se concentrent dans les régions de Casablanca-Settat (33 nouveaux cas, dont 24 à El Jadida dans un foyer professionnel et les 9 autres à Casablanca), Marrakech-Safi (19 nouveaux cas, dont 16 à Marrakech et 3 à Safi), Fès-Meknès (2 nouveaux cas, 1 à Fès et 1 à Sefrou), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (10 nouveaux cas, dont 8 à Fahs-Anjra), la région de l’Oriental (1 nouveau cas), Laâyoune-Sakia Al Hamra (1 nouveau cas), alors que les autres régions n’ont enregistré aucun nouveau cas au cours des dernières 24H.

Du total des nouveaux cas, 53 -soit un taux de près de 80%- ont été détectés dans le cadre du système de suivi des sujets-contacts, dont le nombre a atteint jusqu’à maintenant 50.967, a-t’elle fait savoir, notant que 4.023 sont toujours sous suivi médical.

Par ailleurs, neuf cas se trouvent en réanimation ou en soins intensifs, dont quatre à Casablanca-Settat, quatre à Tanger-Tétouan-Al Hoceima et un seul cas à Marrakech-Safi.

Et de conclure que le ministère réaffirme la nécessité de respecter toutes les mesures de précaution comme la distanciation sociale, le port du masque de protection, le lavage constant des mains ainsi que l’utilisation de l’application “Wiqaytna” et à veiller à ce que l’option Bluetooth soit activée en continu.