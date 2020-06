Cent trente-huit (138) nouveaux cas d’infection au coronavirus ainsi que 61 guérisons ont été recensés au Maroc pendant les dernières 24 heures, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 9.977 le nombre de contaminations enregistrées depuis la déclaration du premier cas de Covid-19 le 2 mars dernier, et à 8.284 le nombre des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 83%, a précisé la cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie du ministère de la Santé, Hind Ezzine.

Le nombre de décès s’élève à 214 après la survenue d’un nouveau cas au cours des dernières 24H, tandis que le taux de létalité avoisine les 2,1%, a-t-elle ajouté, faisant savoir que le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses au laboratoire se chiffre à 528.214.

S’agissant des cas actifs, la responsable a relevé que 1.479 patients sont actuellement sous traitement ou font l’objet de suivi médical.

A cet égard, Ezzine précise que 14 personnes se trouvent actuellement dans un état grave et quatre dans un état critique, répartis entre les régions de Casablanca-Settat, Marrakech-Safi et Tanger-Tétouan Al Hoceima.

Les nouvelles contaminations se concentrent dans les régions de Casablanca-Settat avec 31 cas (dont 23 à Casablanca, 7 à Settat et un à Berrechid), Marrakech-Safi avec 34 cas (dont 14 à Safi, 11 dans la province d’Al Haouz et 9 à Marrakech), Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec 15 cas (dont 6 à Tanger, 6 à Fahs-Anjra, 2 à Larache et un à Tétouan), Rabat-Salé-Kénitra avec 6 cas à Kénitra, Fès-Meknès (13 cas). La région de Laâyoune-Sakia El Hamra a recensé 37 nouveaux cas, Béni Mellal-Khénifra un cas et autant à Guelmim-Oued Noun, alors que les autres régions n’ont enregistré aucune nouvelle contamination ces dernières 24 heures.

Evoquant le système de suivi des personnes contacts, la responsable a noté que leur nombre a atteint 54.417 et que 5.431 font toujours l’objet de suivi médical.

Le ministère de la Santé invite à nouveau les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire, ainsi que les mesures préventives préconisées, tout en les appelant à télécharger l’application “Wiqaytna” afin de notifier et prendre en charge plus rapidement les personnes exposées à la maladie et, du coup, limiter la circulation du virus.