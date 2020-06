‘‘Au 19 juin, la cellule de veille et d’orientation créée par le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, chargé des Marocains résidant à l’étranger (MRE) a reçu, près de 3.659 correspondances, liées en majorité aux répercussions de la propagation du coronavirus. Les services du ministère ont œuvré depuis le début de la crise sanitaire à augmenter la vigilance de la communication à travers la création d’une cellule de veille et d’orientation avec une équipe permanente chargée de répondre aux différentes questions des MRE et de les orienter, et ce depuis le 16 mars 2020. Cet organe a reçu jusqu’au 19 juin, 3.659 messages sur son site internet et sa page Facebook. La plupart de ces correspondances ont trait à tout ce qui concerne les conséquences de l’épidémie du nouveau coronavirus, ajoute la même source, précisant que la majorité de ces correspondances (98%) ont trouvé réponse, tandis que le reste des questions concernait les demandes de transfert des dépouilles ou d’information sur les procédures administratives’’

Rapport du Ministère Délégué chargé des Marocains Résidant à l’Etranger