Cent-un (101) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 69 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 8.793 le nombre de contaminations, à hauteur de 24,2 par 100.000 habitants, et à 7.765 le nombre des personnes totalement rétablies, a précisé Dr Mouad Mrabet, coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère.

Les nouveaux cas, a-t-il précisé, ont été enregistrés dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra (42 cas dans un foyer professionnel à Kénitra), Marrakech-Safi (21 cas, dont 20 à Marrakech et un nouveau cas à Safi), Casablanca-Settat (13, dont 10 à Casablanca), Fès-Meknès (12 cas relatifs à des contacts de foyers familiaux), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (9 cas, dont 8 à Tanger et un à Larache), Béni Mella-Khénifra (2 cas, dont un à Béni Mellal) et Guelmi-Oued Noun (2 cas relatifs à des contacts de foyers familiaux). Les autres régions n’ont dénombré aucune nouvelle infection.