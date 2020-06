Rafik Lahlou vient d’être nommé membre de la Commission communication (social media) de la Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), une association de grande envergure qui n’a d’autres objectifs que de préserver et de valoriser les véhicules anciens de par le monde. Une nouvelle responsabilité pour l’actuel vice–président des Relations extérieures de l’Union Marocaine des Automobiles Anciennes (UMAA) qu’il aura vraiment à cœur de mener à bien.

En étroite collaboration avec l’ensemble des services de la FIVA, Rafik Lahlou contribuera au sein de cette Commission communication à améliorer la visibilité de la Fédération auprès des médias, du public et des parties prenantes. Il entend également promouvoir le Maroc à l’international comme étant une terre de culture automobile de longue date qui compte à ce jour de fervents défenseurs et autres passionnés en matière de véhicules d’époque. Par ailleurs, il contribuera, toujours au sein de la FIVA, d’un point de vue rédactionnel à l’élaboration de sujets liés à l’automobile ancienne dans le monde, mais également au Maroc.

Cette Commission communication compte plusieurs membres émanant de nombreux pays du globe dont la France, l’Allemagne, le Canada, la Hollande, l’Italie, l’Inde, la Roumanie ou encore le Maroc…

Née en 1966, la FIVA est une association internationale à but non lucratif qui entend soutenir la préservation, la restauration, l’utilisation et la culture des véhicules anciens à moteur, et ce, à l’échelon de la planète. Elle défend également les intérêts des propriétaires de véhicules historiques. Représentée dans plus de 60 pays, elle compte à ce jour près de 2 millions de membres et se voit épaulée dans ses multiples activités par un grand nombre d’opérateurs professionnels et d’agences internationales, dont l’UNESCO, la fameuse Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture. La FIVA qui promeut l’automobile d’époque à travers des événements internationaux, des expositions et autres Salons automobiles, des forums et des séminaires.

La FIVA a toujours tissé avec le Royaume d’excellentes relations, apportant son soutien en termes de promotion à plusieurs événements liés à l’automobile d’époque, dont le Rallye Maroc Classic, initié par le regretté Jean-François Rageys, un indéfectible passionné de l’automobile et du Maroc.