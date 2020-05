Deux cent dix-huit (218) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc au cours des dernières 24 heures, portant à 6.281 le nombre total des cas de contamination, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à lundi à 16H00, à 2.811 avec 257 nouvelles rémissions, alors que le nombre des morts est resté stable à 188, puisqu’aucun décès n’a été enregistré, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi.

Sur les 218 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 dernières, 196 cas, soit 90%, ont été découverts grâce au suivi médical des personnes-contact, a précisé le responsable, notant que 9.094 individus sont sous surveillance médicale et en quarantaine jusqu’à présent. Le nombre des personnes-contact s’élèvent ainsi à 36.711 personnes.

Le nombre total des cas exclus après des analyses effectuées au laboratoire a atteint 62.699 depuis le début de la pandémie, et ce après avoir écarté 2.838 cas éventuels, a-t-il poursuivi.

La majorité des cas confirmés ont été enregistrés au niveau d’anciens foyers, notamment dans la région de Casablanca-Settat et dans un degré moindre dans les régions de Fès-Meknès et Rabat-Salé-Kénitra, mais également dans les régions de Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan Al Hoceima et Draâ-Tafilalet.

Concernant la répartition géographique des cas enregistrés depuis le début de la pandémie, El Youbi a indiqué que la région de Casablanca-Settat compte toujours le plus grand nombre de cas confirmés avec un taux de près de 28%, suivie de Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra et de Drâa-Tafilalet.

Le taux de létalité (le pourcentage de décès causé par le virus parmi le total de cas confirmés) reste stable à 3%, a-t-il ajouté.

Évoquant le nombre de guérison, El Youbi a souligné que 257 nouvelles rémissions ont été enregistrées ces dernières 24 heures, portant le nombre des personnes guéries à 2.811, précisant que le taux de guérison est en hausse légère pour atteindre ce samedi 44,8%.

Youbi a conclu que la situation épidémiologique continue d’enregistrer de nouveaux cas sous formes de foyers, invitant les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire, ainsi que les mesures préventives prises par les autorités, notamment le respect de l’Etat d’urgence sanitaire, en vue d’éradiquer ce virus dans les plus brefs délais.