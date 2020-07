Cinq cent trente-quatre (534) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et cent soixante-neuf (169) guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé samedi le ministère de la Santé.

En ce qui concerne la répartition géographique des nouveaux cas, 266 nouveaux cas ont été recensés dans la région de Marrakech-Safi (253 à Safi, 9 à Marrakech et 4 à Kelaat Sraghna), 93 cas dans la région de Fès-Meknès (92 cas à Fès et 1 à Moulay Yaacoub), 59 cas dans la région de Casablanca-Settat (45 cas à Casablanca, 10 à Mediouna et 4 à Mohammedia), 55 cas dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (36 cas à Tanger, 14 à Tétouan, 4 à Larache et 1 à Ouazane), a indiqué la résponsable. En outre, 34 cas ont été enregistrés dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra (34 cas à Laâyoune), 9 cas dans la région de Rabat-Salé-Kénitra (7 cas à Kénitra et 2 à Sidi Kacem), 7 cas dans la région de Béni-Mellal-Khénifra (6 cas à Fkih Ben Saleh et 1 à Beni Mellal), 7 cas dans la région de l’oriental (6 cas à Oujda et 1 à Jerrada), 3 cas dans la région de Guelmim-Oued-Noun (2 cas à Tan-Tan et 1 à Sidi Ifni), 1 cas dans la région de Dakhla-Oued Dahab à Dakhla, tandis que les autres régions ( Draâ-Tafilalet et Souss-Massa) n’ont enregistré aucun nouveau cas, a-t-elle précisé.