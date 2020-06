Soixante-et-onze (71) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 72 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 8.508 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis la déclaration du premier cas le 2 mars dernier, à hauteur de 23.4 pour chaque 100.000 habitants, et à 7.565 le nombre des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 88.9%, a précisé Dr Mouad Mrabet, coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la santé.

Ces nouveaux cas ont été enregistrés dans les régions de Marrakech-Safi (30 cas à Marrakech dans un foyer familial déjà annoncé), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (22 cas dans un foyer professionnel et des sujets-contacts enregistrés dans les villes de Tanger, Larache et la province de Fahs-Anjra), Casablanca-Settat (12 cas des sujets-contacts) et Rabat-Salé-Kénitra (7 cas dans un foyer découvert récemment).

Mrabet a également précisé que la majorité des 71 nouveaux cas ont été détectés dans le cadre du système de suivi des sujets-contacts, lequel suivi a concerné jusqu’à présent un total de 49 335 cas, soulignant que 6.771 sujets-contacts sont toujours placés sous surveillance médicale.

D’autre part, 16 904 cas supplémentaires ont été exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire, soit un total de 347.543 cas exclus depuis le début du virus, a affirmé le responsable.

Un nouveau décès a été enregistré à Casablanca, portant le nombre des morts à 211, a-t-il fait savoir, ajoutant que le taux de létalité se maintient à 2,5%.

Concernant les cas actifs, Mrabet a relevé que 732 patients sont actuellement sous traitement, soit 2 cas pour 100.000 habitants, expliquant que ces cas se concentrent essentiellement au niveau des régions de Casablanca-Settat (246), Marrakech-Safi (188),Tanger-Tétouan-Al Hoceima (152), Rabat-Salé-Kénitra (88), Guelmim-Oued Noun (2) et Souss-Massa (2), alors que la région de Laâyoune-Sakia El Hamra ne compte plus qu’un (01) seul cas actif. Deux régions ne comptent aucun cas actif, à savoir Dakhla-Oued Eddahab depuis le 01 juin et Drâa-Tafilalet depuis le 29 mai.

Par ailleurs, 7 cas se trouvent en réanimation ou en soins intensifs, dont 3 à Casablanca et 4 à Tanger, précise Mrabet, soulignant que 4 cas se trouvent sous respiration artificielle, 2 à Tanger et autant à Casablanca.