Trois-cent-deux (302) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et deux-cent-trente-six (236) guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé ce jeudi le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 18.264 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 15.872 le nombre des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 86,9%. Quant à la répartition géographique des nouveaux cas, 119 cas ont été enregistrés dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (110 à Tanger, 6 à Larache, 2 à Fahs-Anjra et 1 cas à Mdiq), 83 cas dans la région Casablanca-Settat (80 à Casablanca, 2 à Mohammedia, et 1 cas à Benslimane) et 44 cas dans la région de Marrakech-Safi (40 à Marrakech, 3 à El Haouz, et 1 cas à Safi).

De même, 32 cas ont été recensés dans la région de Fès-Meknès (24 cas à Fès, 6 à Meknès et 1 à Séfrou et 1 cas à Taounate), 9 cas dans la région de Dakhla-Oued Ed Dahab (Dakhla), 6 cas dans la région de Rabat-Salé-Kénitra (3 cas à Rabat et autant à Témara), 4 cas dans la région de l’Oriental (Oujda), 3 cas dans la région de Guelmim-Oued Noun (2 à Tan-Tan et 1 cas à Guelmim), et 2 cas dans la région de Drâa-Tafilalet (1 cas à Midelt et autant à Ouarzazate).