Cent soixante et un (161) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et cinq cent-huit (508) guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 16.097 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé en mars et à 13.442 le nombre des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 83,5%, a précisé la cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé, Hind Ezzine. Le nombre des morts est passé à 257, avec l’enregistrement de deux nouveaux décès ces dernières 24h, soit un taux de létalité de 1,6%, a-t-elle ajouté.

Pour ce qui est de la répartition géographique des nouveaux cas, 28 contaminations ont été recensées dans la région de Marrakech-Safi (20 à El Haouz, 5 à Marrakech et 3 à Safi), 3 cas dans la région de Fès-Meknès, (2 à Fès et 1 à Meknès), 75 dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (66 à Tanger, 3 à Fahs Anjra et 6 à Tétouan), 3 cas à l’Oriental (2 à Oujda et 1 à Jerada), 13 à Rabat-Salé-Kénitra (3 à Kénitra, 3 à Sidi Kacem, 3 à Salé, 2 à Rabat, 1 à Khémisset et 1 à Témara), 37 cas dans la région Casablanca-Settat (31 à Casablanca, 05 à Mohammedia et 1 à Nouacer), 1 cas à Drâa-Tafilalet (à Errachidia), 1 cas à Guelmim-Oued Noun (à Tan-Tan), alors que les autres régions n’ont enregistré aucun nouveau cas.

Selon Ezzine, le nombre des personnes contacts suivies depuis le début de l’urgence totalise désormais 88.819, dont 15.211 font toujours l’objet de suivi médical, tandis que le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses au laboratoire s’élève à 899.043

S’agissant des cas actifs, elle a relevé que 2.398 personnes sont actuellement sous traitement, dont 31 cas critiques, 10 dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 2 cas dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, 07 cas à Marrakech-Safi, 4 cas dans la région de Fès-Meknès, 7 à Casablanca-Settat et un cas critique dans la région de Béni-Mellal-Khénifra. Le ministère de la santé a, d’autre part, invité les citoyens au respect des mesures préventives, notamment le port correct du masque de protection, le lavage régulier des mains, le respect de la distanciation physique et l’utilisation de l’application “wiqaytna” et l’activation régulière du Bluetooth pour renforcer et assurer le traçage des personnes contacts.