Au Maroc, l’industrie touristique prend de plein fouet la crise du Covid-19 et escompte, provisoirement, des pertes de 34 milliards de dirhams (MMDH) en termes de chiffre d’affaires d’ici la fin de l’année, et de 15 MMDH dans le seul secteur de l’hôtellerie.

A titre d’exemple, dans la région de Casablanca-Settat, les hôtels sont presque tous vides, avec un scénario quasi-zéro touriste dans la métropole.

A Casablanca, jusqu’àle président de l’Association de l’Industrie Hôtelière de Casablanca et région (AIH), Mohamed Saouti, relevant que la majorité des hôtels a procédé à l’arrêt de travail tout en assurant des permanences au niveau des services technique, de sécurité (24h/24h) et de propreté des lieux et d’hygiène.