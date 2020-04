Le Coronavirus, qui a fait plus de 2,4 millions de cas de contamination dans le monde, est à l’origine d’un flot de Fake news relayées sur les réseaux sociaux. Ainsi, l’information sur la reprise des cours pour les classes de terminales le 25 mai et tenue des examens le 23 juin au Maroc s’est avérée être totalement erronée.

Tout comme celle sur l’ouverture des frontières terrestres au niveau de Sebta et Melilla pour permettre aux ressortissants marocains de regagner le pays et celle sur la vente de flacons de désinfectant aux infirmières et sages-femmes à l’hôpital de maternité Souissi, relevant du centre hospitalier universitaire Ibn Sina à Rabat.