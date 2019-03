L’Union Automobile Club du Maroc, organise les 8, 9 et 10 mars 2019 , la 15ème édition du Rallye National du Corps Diplomatique, manifestation réservée exclusivement aux ambassadeurs et autres diplomates de carrières accrédités au Royaume du Maroc. Les pays participant sont :

La Russie, la France, La Suisse, la Hongrie, la Pologne, la Finlande, l’Allemagne, la Belgique, le Nigeria, la Norvège, l’Autriche, la Croatie, le Chili, La Grèce, les U.S.A, l’Italie, Le Portugal et l’Ukraine.​

Unique manifestation automobile du genre dans le monde, elle contribue à valoriser la spécificité de l’identité marocaine, basée sur le partage de valeurs à la fois individuelles, communautaires, nationales et universelles.

Par cet évènement, les organisateurs entendent véhiculer au niveau international, à travers les diplomates, l’image d’un Maroc riche d’un passé lui permettant de renforcer et de pérenniser à la fois son identité et ses valeurs.

Ce rallye vise, entre autres, à promouvoir les potentialités économiques, culturelles et touristiques du Royaume en général et des régions ciblées en particulier et à refléter le Maroc “entreprenant, moderne, tolérant, accueillant et sûr”.

Il se déroule chaque année sous le thème de l’amitié du Maroc avec un des pays du monde. L’année 2019, sera pour le Royaume de Belgique . Il part chaque année, également, à la découverte d’une des régions du Maroc. Cette année sera pour la région du Moyen Atlas et de son contrefort oriental semi désertique.

Il prendra son départ officiel pour un parcours d’environ 900 km étalé sur 3 jours réparti en 6 étapes, le vendredi 8 mars 2019 à 9H du matin, de Salé, du Royal Club Nautique du Bouregreg, pour traverser les plus beaux cites des régions du Moyen Atlas et de son contrefort oriental semi désertique, et arrivée officielle à Salé au Royal Club Nautique du Bouregreg, le dimanche 10 mars 2019 à 18H , avec remise des prix dans un cadre somptueux en présence de nombreuses personnalités.

