IMMORENTE INVEST : RENDEMENT SUPERIEUR A 6% POUR LA 4e FOIS DEPUIS 2015

Immorente Invest proposera à ses actionnaires une distribution de 6 MAD /action, soit 6% par rapport au prix d’introduction. Immorente Invest s’affirme donc en tant que valeur de rendement puisqu’elle distribuera un rendement supérieur à 6% pour la 4è année depuis 2015.

…. fruit d’un portefeuille qui grossit en 2018 pour atteindre 452 MMAD (+ 179 MMAD)

Cette distribution est rendue possible notamment par la poursuite de sa politique d’investissement pour un montant de 179 MMAD en 2018. Immorente Invest a mené à bien l’acquisition de 2.444 m2 de bureaux à la Marina de Casablanca loués au géant chinois Huawei et a finalisé la construction de l’usine louée à Faurecia, acteur majeur de l’industrie automobile et filiale de PSA au sein de la Zone Franche de Kenitra. Grace à ses investissements, le portefeuille d’Immorente Invest présente une allocation équilibrée entre commerces, industrie et bureaux.

…. et de loyers en croissance de 33%

Les loyers sont portés à 19, 7 MMAD sous l’effet combiné de l’accroissement du portefeuille d’actifs et de l’effet année pleine de certains baux qui avaient débuté en milieu d’année précédente.

Par ailleurs, le rendement brut s’améliore suite à l’accroissement du portefeuille. Les investissements d’Immorente Invest en 2018 contribuent donc positivement au rendement moyen du portefeuille.

Des résultats opérationnels 2018 conformes au business plan de l’introduction en bourse

Cette première présentation des résultats annuels tient donc ses promesses puisque Immorente invest affiche, au titre des résultats de l’exercice 2018, des chiffres conformes au business plan présenté aux investisseurs et à la communauté financière lors de l’IPO de Mai 2018.

Immorente Invest, premier véhicule pierre-papier coté à la bourse de Casablanca affiche un résultat de l’exercice passant de 5,5 MMAD en 2017 à 14,2 MMAD en 2018 et un résultat net consolidé qui passe de -2,1 MMAD en 2017 à 3,7 MMAD en 2018.

Un ratio d’endettement maitrisé à 31%

Immorente Invest se désendette fortement suite à son introduction en Bourse. L’endettement cible restera pour le futur en dessous des 40%, conformément à la reglementation sur les OPCI.

Un ANR en croissance à 511.6 MMAD

L’ANR de reconstitution, indicateur de la valeur des capitaux propres d’Immorente Invest, calculé sur la base des expertises immobilières RICS réalisées par le cabinet CapEval, filiale du cabinet espagnol Tinsa Immobiliares. Ces valeurs montrent une appréciation des actifs de + 23.9 MMAD par rapport à leur prix d’acquisition.

Un business model résilient grâce à un portefeuille de locataires diversifié et de première signature

Immorente Invest assure la pérennité de son business model et de ses promesses de distribution en constituant un portefeuille diversifié de locataires entreprises nationales et multinationales de tout premier plan. En effet, Immorente Invest compte parmi ses locataires le Master Franchisé de McDonald au Maroc, le géant chinois Huawei, le français Faurecia Filiale de PSA, Honda, Seat, Ferrari, SII (filiale de la SSII française), etc…

Pour rappel, Immorente Invest est une société d’investissement ayant pour objet d’acquérir ou de développer des actifs immobiliers professionnels destinés à la location. La mission d’Immorente Invest est d’offrir à ses actionnaires un rendement Immobilier régulier issu des loyers perçus.

Perspectives 2019

Immorente Invest vise à atteindre très rapidement 1 milliards de MAD.

En 2019, la société investira entre 150 et 200 MMAD d’actifs loués à des entreprises de premier plan et devrait générer un rendement toujours supérieur à 6% issus de loyers perçus d’un portefeuille d’actifs diversifié (bureaux, commerces et industries).

IM