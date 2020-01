La Chambre criminelle près la Cour d’appel de Marrakech chargée des crimes financiers a condamné, mercredi, un responsable à la wilaya de la région Marrakech-Safi à une peine de 6 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 500 000 DH.

Selon une source judiciaire, la Cour a aussi condamné le mis en cause, poursuivi pour corruption et chantage, à restituer la somme de 120.000 DH (montant du pot-de-vin exigé par le prévenu au plaignant), et à payer un Dirham symbolique à Transparency Maroc qui s’est constituée partie civile dans cette affaire.

L’accusé a été poursuivi en état de détention préventive pour corruption et chantage.

L’affaire remonte au 12 décembre dernier lorsque, les éléments de la Police judiciaire de Marrakech avaient procédé à l’interpellation du mis en cause en flagrant délit de corruption dans son bureau, suite à une plainte déposée par un promoteur touristique via la ligne téléphonique directe dédiée à la réception des dénonciations d’actes de corruption et de chantage.

L’homme d’affaires accusait le mis en cause de chantage pour l’obtention d’une autorisation pour l’exercice d’une activité économique, rappelle-t-on.