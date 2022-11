Costa Coffee débarque au Maroc. Goldex Investment, qui gère avec succès 52 magasins de la marque Costa Coffee au Royaume-Uni, a choisi Marrakech pour y ouvrir la première boutique de l’enseigne. Le premier magasin de la célèbre marque qui se spécialise en café premium, a ainsi ouvert ses portes le 3 novembre à Marrakech, au sein du Menara Mall.

« Ce n’est que le début, indique la marque dans un communiqué, puisqu’un autre magasin Costa Coffee est prévu plus tard à Casablanca ».

Fondée à Londres en 1971, Costa Coffee compte à son actif plus de 50 années d’expérience dans le domaine de la fabrication de café premium.

« Lorsque l’occasion d’introduire Costa Coffee au Maroc s’est présentée, j’ai tout de suite su que c’était une opportunité à ne pas manquer. La culture du café que j’ai vécue au Maroc m’a définitivement convaincu que l’implantation de Costa Coffee au sein du Royaume était

un projet que je ne pouvais tout simplement pas rater. Après avoir passé beaucoup de temps au Maroc à tenter de cerner et de comprendre toutes les subtilités qui caractérisent ce marché unique en son genre, je suis ravi de vous annoncer aujourd’hui que notre première boutique ouvrira à Marrakech. Nos deux autres prochains magasins seront, pour

leur part, basés à Casablanca. Les travaux de préparation de ces futurs points de vente sont déjà en cours et leur ouverture est prévue un peu plus tard au cours de cette année», a déclaré Diljit Brar, directeur général de Goldex Investment.

Le magasin de Marrakech n’est que le prélude pour d’autres ouvertures attendues dans tout le Royaume.