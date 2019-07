Plus de 800 milliards FCFA d’investissements, soit près de 1,22 milliard d’euros, sont prévus dans le secteur de la santé en Côte d’Ivoire sur la période 2019-2021, apprend-on de source officielle à Abidjan.

« Au plan des infrastructures et équipements, au plan également de la promotion des ressources humaines, le recrutement de 3039 nouveaux agents de santé, au plan du financement, plus de 800 milliards FCFA d’investissements sont définis pour les trois années, 2019, 2020 et 2021 afin de réhabiliter et de construire de nouveaux établissements sanitaires », a fait savoir le ministre ivoirien de la santé et de l’hygiène publique, Eugène Aka Aouélé.

Evoquant le programme d’actions du gouvernement ivoirien en faveur de son département ministériel, le responsable ivoirien a souligné que la mission de son ministère consiste à mettre à la disposition de la couverture maladie universelle (CMU), des infrastructures adéquats, un plateau technique aux normes, des prestataires de soins en nombre suffisant.

Il a ensuite assuré qu’à partir du 1er octobre prochain, les populations vivant en Côte d’Ivoire, pourront avoir un dispositif fonctionnel pour répondre à leurs attentes en matière de Couverture maladie universelle. Le budget d’investissement dans la santé en Côte d’Ivoire sur la période 2020-2024 est estimé à 1658 milliards FCFA.

La Couverture maladie universelle (CMU) qui se veut une assurance sociale, a été instituée par les autorités ivoiriennes et prend en compte le secteur formel et informel dans le pays.