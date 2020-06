La Côte d’Ivoire a annoncé ce jeudi la réouverture, à partir du 1er juillet, de ses frontières aériennes, synonyme de la reprise des vols internationaux.

“Quant aux vols intérieurs, ils reprendront dès ce vendredi (..) Les frontières terrestres et maritimes restent cependant fermées jusqu’au 15 juillet”, a fait savoir le ministre ivoirien de la Santé Eugène Aka Aoulé à l’issue d’un conseil national de sécurité, présidé par le chef de l’Etat Alassane Ouattara.

« Tous les passagers à l’arrivée des vols internationaux feront l’objet d’un contrôle sanitaire et d’un suivi systématique pendant leur séjour en Côte d’Ivoire, du confinement obligatoire de toutes les personnes vulnérables y compris les femmes enceintes », a précisé Dr Aka Aouélé.

Le Conseil national de sécurité a en outre décidé, jusqu’au mercredi 15 juillet, du « maintien de l’état d’urgence et de l’isolement du Grand Abidjan (Abidjan et banlieue), en renforçant le contrôle des entrées et sorties ».

Le Conseil a également prorogé jusqu’à la même date la fermeture des bars, boîtes de nuit, cinémas et des lieux de spectacles dans le Grand Abidjan, ainsi que l’interdiction des rassemblements de populations au-delà de 50 personnes, notamment pour le Grand Abidjan.