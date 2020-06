La Fondation MAScIR (Moroccan Foundation for Advanced Science Innovation and Research), acteur national de la recherche/développement (R&D), notamment dans le domaine de la biologie médicale et la mise au point de kits diagnostic moléculaires pour les maladies infectieuses, a annoncé la signature d’un accord de partenariat avec la société anglaise Mologic, leader mondial dans la conception de tests diagnostics rapides (point of need diagnostic testing).

En vertu de ce protocole de partenariat signé au siège de la fondation à Rabat, en présence de Thomas Reilly, ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, MAScIR et Mologic ont convenu de collaborer et de partager leur expertise en développant des biosimilaires et de nouveaux tests de diagnostic pour les épidémies, indique la fondation dans un communiqué.