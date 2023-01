La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé, jeudi, que le tirage au sort de la Coupe du monde des clubs 2023 aura lieu le 13 janvier.

La Coupe du monde des clubs 2023, qui se tiendra du 1er au 11 février au Maroc, connaîtra la participation du Wydad de Casablanca (Maroc), du Real Madrid (Espagne), d’Al Hilal (Arabie Saoudite), de Flamengo (Brésil), d’Auckland City (Nouvelle-Zélande), d’Al Ahly (Egypte) et de Seattle Sounders (USA).

Selon la FIFA, Al Ahly et Auckland City se disputeront une place pour le deuxième tour, où les attendent Al Hilal, Seattle Sounders et le Wydad. Les vainqueurs des deux matches du second tour seront qualifiés pour les demi-finales aux côtés de Flamengo et du Real Madrid.