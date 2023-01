L’Université Mohammed V de Rabat a été primée, jeudi au Caire, du Prix d’excellence du gouvernement arabe dans la catégorie « meilleur projet

gouvernemental arabe pour le développement de l’éducation.

L’Université Mohammed V (UM5) s’est, ainsi, distinguée dans le domaine de « l’Informatique de gestion » pour la sélection des candidats au cycle doctoral et pour la réinscription.

Le Prix a été remis à Latifa Hafid, chargée de mission auprès de la Présidence de l’UM5, en présence d’une délégation de l’Université et du Représentant permanent adjoint du Maroc auprès de la Ligue arabe, Hicham Ould Essallay.

L’initiative de l’Université Mohammed V comprend le développement d’un dispositif basé sur les systèmes d’information de gestion de la pré-inscription au doctorat, afin de faciliter le processus de traitement des dossiers et ce, dans le cadre d’une politique visant à adopter des pratiques respectueuses des objectifs de développement durable, notamment en matière de réduction de l’utilisation du papier et de la consommation d’énergie.

Ce mécanisme a permis, également, le traitement rapide et précis de tous les dossiers dans un temps limité et à moindre coût.

Il a, en outre, permis aux étudiants de compléter le processus de candidature sans se rendre dans les départements des établissements concernés, notamment au cours des années de pandémie de Covid-19.

Ce dispositif vise, par ailleurs, à permettre à l’Université de disposer de données actualisées et stockées permettant de fournir des informations sur les étudiants (âge, sexe, situation familiale, …) et de les mettre à la disposition des autorités responsables.

A cette occasion, le Secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, a salué les nobles objectifs de ce Prix qui vise à créer une nouvelle culture dans l’administration arabe, met en lumière les expériences réussies, et encourage la qualité et l’excellence en honorant les compétences, en louant la diversité et en saluant le rôle des femmes.

Le Prix d’excellence du gouvernement arabe a été lancé par le gouvernement des Émirats arabes unis en 2019, en partenariat avec la Ligue des États arabes représentée par l’Organisation arabe pour le développement administratif, dans le but de contribuer au développement administratif et l’excellence institutionnelle gouvernementale, stimulant la pensée du leadership et célébrant les expériences administratives et gouvernementales réussies dans les pays arabes.

Les Prix portant sur 15 catégories sont répartis entre les « institutionnels » et les « individuels », afin de couvrir tous les aspects du travail du gouvernement arabe.