La Coupe du monde des clubs (Maroc-2022) débutera mercredi prochain avec la participation de sept équipes, qui rêvent d’entamer l’année 2023 par un sacre international et atteindre ainsi le sommet du football planétaire.

La Coupe du Monde des Clubs, un tournoi annuel organisé par la FIFA et auquel participent les vainqueurs des six confédérations continentales et les champions du pays hôte, fait son retour dans le Royaume pour la 3è fois après les éditions de 2013 et 2014, qui s’étaient déroulées à Marrakech et Agadir.

Voici le programme complet de la compétition:

Match 1

1er février, 20h (Tanger)

Al Ahly – Auckland City

Match 2

4 février, 18h30 (Tanger)

Seattle Sounders – Al Ahly ou Auckland City

Match 3

4 février, 15h30 (Rabat)

Wydad – Al Hilal

Match 4

7 février, 20h (Tanger)

Flamengo – Wydad ou Al Hilal

Match 5

8 février, 20h (Rabat)

Seattle Sounders, Al Ahly ou Auckland City – Real Madrid

Match 6

11 février, 16h30 (Rabat)

Match pour la troisième place

Match 7

11 février, 20h (Rabat)

Finale