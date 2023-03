La Cour des comptes a levé le voile sur son rapport d’activité pour l’exercice 2021.

Cette publication intervient après la présentation dudit rapport au Roi par Zineb El Adaoui, Premier Président de la Cour des comptes conformément aux dispositions de l’article 148 de la Constitution et de l’article 100 de la loi n°62.99 formant Code des juridictions financières.

Le rapport annuel a, également été transmis au Chef du Gouvernement, au Président de la Chambre des Représentants et au Président de la Chambre des Conseillers.

Soulignons que le rapport inclut, pour la première fois, les résultats des missions de

suivi, par les juridictions financières, de la mise en œuvre des grandes réformes structurelles dans lesquelles le Maroc s’est engagé, tout en incitant les parties concernées à la maîtrise des risques liés à la gouvernance de ces chantiers, à l’accélération du rythme de leur mise en œuvre, et à l’accroissement de leur impact.

Dans le cadre du même rapport, les juridictions financières ont consacré, également, une partie de leurs missions de contrôle et d’évaluation à un ensemble de mesures et actions prises par les pouvoirs publics pendant la période de la pandémie de Covid-19. Ces missions ont mis l’accent sur les répercussions de la pandémie sur des domaines vitaux à dimension régionale et locale, à l’instar de la santé, l’éducation, le tourisme, ainsi que la gestion des collectivités territoriales.

Par ailleurs, explique la plus haute juridiction financière du Royaume, « la promotion de l’investissement a occupé une part importante du rapport annuel au regard de son rôle comme levier de développement économique et de création de l’emploi ». Ainsi, la Cour s’est penchée sur le suivi du chantier de réforme du système de l’investissement et a réalisé des missions de contrôle telles que celles relatives aux pépinières des jeunes promoteurs ou aux espaces d’accueil industriels.

Télécharger les Principaux-axes-du-rapport-annuel