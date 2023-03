L’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) ont organisé une mission de rencontres d’affaires BtoB, du 27 février au 1er Mars à Tel-Aviv, en Israël.

Une délégation d’une quinzaine de participants du secteur de l’industrie agro-alimentaire et des produits de la pêche transformés a pu rencontrer plusieurs acheteurs qualifiés des différents segments du marché israélien (ethnique et grande

distribution).

Plus de 75 rendez-vous B2B ont été organisés au siège de la fédération des chambres de commerce israélienne et ont permis aux acheteurs israéliens de mieux connaitre les produits marocains, d’apprécier le Made in Morocco et de conclure, d’ores et déjà, des partenariats avec les exportateurs marocains ayant participé à cette mission.

Parmi les acheteurs rencontrés figurent les deux principaux leaders de la grande distribution en Israel ( Shufersal et Rami Levi), indique-t-on auprès de l’ASMEX et l’AMDIE.

Par ailleurs, en plus des rencontres d’affaires avec les donneurs d’ordres, les importateurs et les enseignes de distribution, une visite de familiarisation du marché israélien a été organisée aux deux enseignes SUPHERSHAL et Rami Levy, ainsi qu’à une plateforme de production agricole verticale.

Soulignons que cette mission s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration conjointe entre le Maroc et Israël signée, le 22 décembre 2020 à Rabat, dans laquelle les deux pays ont exprimé leur volonté de promouvoir une coopération économique bilatérale dynamique et innovante. « Et ce n’est qu’une première action prévue pour accompagner les opérateurs économiques des 2 pays », ajoute-t-on de même source.

Et d’annoncer qu’un mémorandum d’entente sera signé entre l’ASMEX et la Fédération des chambres de commerce israélienne afin d’accompagner les opérateurs économiques et promouvoir les échanges économiques entre les deux pays.