Infomédiaire Maroc – La Caisse de compensation a affirmé que son administration est abonnée aux meilleurs services relatifs au cours du pétrole sur les marchés internationaux et reçoit en temps réel et en continu toutes les données et statistiques pertinentes.

Ces données sont ensuite traitées et comparées au taux du dollar en vigueur chez Bank Al-Maghrib ainsi qu’aux factures et documents présentés par les entreprises pour s’assurer de leur véracité et conformité, a indiqué la Caisse de compensation dans une mise au point diffusée en réaction aux informations relayées dans la une d’un quotidien national paru mardi.

Rédaction Infomédiaire