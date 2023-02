La Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC), en partenariat avec l’Association des Loteries d’Afrique (ALA), réitère l’expérience réussie de l’année passée en organisant l’édition 2023 du Grand Prix d’Afrique du 23 au 25 février à Marrakech.

Cette nouvelle édition réunira des jockeys et des chevaux de haut niveau et sera l’occasion pour la SOREC d’accueillir douze délégations des loteries africaines et plusieurs représentants du secteur en Europe, l’ambition étant de révéler l’expertise de l’Afrique dans le domaine des jeux et des courses de chevaux, ainsi que son savoir-faire dans la promotion de jeux attractifs et responsables sur le continent, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

«Nous nous réjouissons du maintien de cet évènement majeur en terre africaine. Le Maroc confirme sa volonté d’accompagner l’essor des filières équines du continent et de soutenir le nouvel élan prodigué aux courses en Afrique. C’est aussi une occasion inédite de renforcer les liens de coopération et de solidarité entre nos pays. », déclare Omar Skalli, Directeur Général de la SOREC, cité par le communiqué.

« L’édition 2022 du Grand Prix d’Afrique a été un véritable succès qui a nous a conforté dans notre volonté de maintenir son organisation à Marrakech. Le Maroc, à travers la SOREC, a démontré sa capacité à fédérer l’ensemble de l’écosystème autour d’un évènement d’envergure internationale et d’accroitre la visibilité et le dynamisme des courses africaines», affirme de son côté Dramane Coulibaly, président de l’ALA.

La journée de courses de chevaux sera précédée par une journée de séminaire qui aura pour thématique « Le partage d’expertise, un levier pour booster les performances des loteries africaines », précise le communiqué.

Ce rendez-vous est également l’occasion de faire découvrir à tous l’univers des courses de chevaux. Plusieurs espaces de restauration seront disponibles et de nombreuses activités ludiques seront destinées au grand public.