Le Groupe Marsa Maroc a traité un trafic global de 50,4 millions de tonnes (MT) en 2022, en hausse 6,7% par rapport à 2021.

« L’ensemble des trafics manutentionnés par le Groupe sont dans le vert et ce, malgré la baisse de 4,2% du trafic portuaire au niveau national, démontrant la résilience de la société et son leadership », indique Marsa Maroc dans un communiqué sur ses indicateurs au T4-2022.

Le trafic conteneurisé a affiché une hausse de 8,3% et a franchi la barre des deux millions d’EVP (équivalent vingt pieds) avec un volume total de 2.064.549 EVP manipulé par le groupe en 2022.

Le trafic des conteneurs en transbordement s’est élevé à 1.081.781 EVP, affichant une progression de 25% sur les 12 derniers mois et le trafic domestique a atteint 982768 EVP, soit une baisse limitée à 5,5% au titre de l’année 2022, « dans un contexte de baisse globale du trafic au niveau national », relève le communiqué.

Le trafic de vracs et divers a progressé de 4,6% pour atteindre 28,5 MT. Le trafic de vracs solides et divers s’est établi à 18,2 MT (+1,3%) et le trafic de vracs liquides a atteint 10,3 MT (+11,1%).

S’agissant du trafic de véhicules neufs, il a enregistré un total de 102.009 unités manipulées au port de Casablanca, en progression de 12% par rapport à 2021. le Trafic TIR, traité quant à lui au port de Nador, a atteint près de 26.094 unités.

Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à près de 3,95 milliards de dirhams MMDH à fin décembre 2022, en progression de 10% par rapport à la même période de 2021.