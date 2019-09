La cérémonie de mi-parcours du jumelage institutionnel entre le Maroc et l’Union européenne en matière de renforcement de la gouvernance et du suivi de la couverture médicale de base a été organisée ce vendredi à Rabat.

Et selon le ministre de la Santé, Anass Doukkali, ce jumelage, instrument de coopération privilégié dont le principal bénéficiaire est l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM), aidera le Royaume à renforcer la gouvernance et le suivi de la couverture médicale.

Il mettra, en outre, à la disposition des différents partenaires, en l’occurrence les organismes gestionnaires de l’AMO, les départements ministériels et l’ANAM, un projet de dispositif institutionnel de régulation de l’assurance maladie, en proposant des améliorations à la lumière des exigences de l’Acquis et des bonnes pratiques européennes, des outils pour renforcer la stratégie de communication institutionnelle, ainsi que les modalités de pilotage et de mise en place d’un plan national de gestion du risque maladie, a-t-il dit.