Le ministère de la Santé a annoncé que 40 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus ont été confirmés pendant les dernières 24 heures, jusqu’à mercredi à 18h00, portant le nombre total des cas confirmés dans le Royaume à 642.

Le nombre de décès dus au virus s’élève à 37 avec l’enregistrement d’un nouveau décès, tandis que deux rémissions de plus ont été confirmées, portant les cas guéris à 26, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi.

Pour ce qui est de la répartition géographique des cas, le classement des régions est quotidiennement variable en raison des résultats enregistrés et de la proximité géographique entre les cas, à l’exception de la région de Casablanca-Settat qui compte le plus grand nombre de cas (181), suivie des régions de Marrakech-Safi (115), de Rabat-Salé-Kénitra (112), et de Fès-Meknès (110), a précisé M. El Youbi, notant que deux premiers cas de contamination ont été détectés dans les régions de Laayoune-Sakia-Hamra, alors que Dakhla-Oud Eddahab reste la seule région sans aucun cas.

En ce qui concerne la répartition par province et par préfecture, le responsable a indiqué que le Grand Casablanca a enregistré le plus grand nombre de cas (174 cas), suivi par Marrakech (110), Rabat (60), et Meknès (49).

El Youbi a déclaré que la répartition par sexe reste inchangée, avec 55% des cas enregistrés chez les hommes contre 45% chez les femmes.

Côté âge, le taux moyen des infections est de 55 ans, avec une tranche d’âge allant d’un nourrisson de deux mois à un homme âgé de 96 ans, a-t-il détaillé.

Pour ce qui est de l’état clinique des cas lors de la prise en charge, El Youbi a précisé que 12% des cas ne présentaient aucun symptôme, alors que 74% étaient en état de santé “bon” ou “bénin”, ajoutant que 14% étaient dans un état avancé ou critique.

Pour les 26 cas guéris à ce jour, le responsable a fait savoir que la moyenne d’âge chez eux est de 43,5 ans, avec une tranche d’âge comprise entre 9 mois et 80 ans.

Par ailleurs, El Youbi a affirmé que quatre de ces cas guéris ne présentaient pas de symptômes lors de leur prise en charge, 14 cas avaient des symptômes bénins, alors que 8 présentaient des symptômes “un peu graves” mais se sont finalement remis.

Ces cas se répartissent entre la région de Casablanca-Settat (7 cas), de Rabat-Salé-Kénitra (7), de Fès-Meknès (5), de Marrakech-Safi (4), et un seul cas dans chacune des régions de Béni Mellal-Khénifra, Souss-Massa et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

S’exprimant sur les indicateurs d’efficacité de la chloroquine recommandée comme protocole thérapeutique par le Comité technique et scientifique réuni le 20 mars, El Youbi a estimé que “vue la durée moyenne de prise en charge de ces cas guéris est de 12 jours, il est prématuré de donner une impression ou conclusion sur ce protocole de traitement”. Le responsable, a en outre, souligné l’importance du suivi sanitaire des cas ayant côtoyés les personnes contaminées et des mesures d’isolement sanitaire effectuées par le ministère, notant que parmi les 5560 cas suivis, 70 patients n’ont présentés aucun symptôme.