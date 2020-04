‘‘Cette crise sanitaire devrait nous servir de leçon par rapport à notre comportement, puisqu’on est désormais tous contraints de s’adapter à cette nouvelle donne. Nos habitudes ont certes été bousculées, mais nous sommes certainement appelés à se laver les mains et à prendre d’autres mesures préventives pour éviter la propagation non seulement du Covid-19, mais aussi d’autres maladies qui se transmettent par les mains sales ou le contact étroit. Il est nécessaire de “continuer à adopter ces mesures qui ne peuvent être que bénéfiques pour notre santé et pour notre situation épidémiologique vis à vis des autres germes à transmission aérienne’’

Mohamed El Youbi, Directeur de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies au Ministère de la Santé