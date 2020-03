La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) adopte, dès ce mardi, le mode du télétravail pour son personnel permanent dans le cadre des efforts visant à lutter contre la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19).

“Disposant de tous les outils technologiques et logistiques à cet effet, les équipes de la CGEM restent disponibles et mobilisées, plus que jamais, au service des membres de la Confédération, et de l’ensemble des acteurs du secteur privé de notre pays”, indique la CGEM dans un communiqué.