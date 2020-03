Dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour contrer la propagation du Covid-19, le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a annoncé la suspension des cours dans tous les établissements d’enseignement, à compter du Lundi 16 Mars 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre.

Pour faire face à cette situation exceptionnelle, les étudiants de ESCA Ecole de Management n’auront plus de cours en présentiel. La continuité des enseignements est désormais assurée à travers la Plateforme Microsoft Teams, sur laquelle sont et seront mises à disposition l’ensemble des ressources pédagogiques nécessaires pour maintenir la même qualité d’enseignement et de suivi des étudiants. Ces enseignements à distance ont débuté le Mardi 17 mars 2020.

« Nos professeurs ont structuré chaque cours pour nous permettre de bien nous orienter dans nos exercices, le guide d’utilisation de la plateforme est très précis, et la plateforme est facile d’utilisation. La qualité des cours est la même que celle des cours en classe. Malgré la distance, l’encadrement des professeurs reste le même », affirme

Salaheddine, étudiant en 2ème année du Programme Grande Ecole.

En effet, en anticipation de cette décision ministérielle, ESCA Ecole de Management a lancé depuis plusieurs semaines le test du dispositif de l’enseignement en ligne, avec pour objectif primordial l’accompagnement des étudiants jusqu’au bout de l’année universitaire et au-delà, tout en assurant leur santé et leur sécurité, ainsi que celles des équipes académiques et administratives.

« Passer d’un cours présentiel à un cours en visio est un challenge en soi dicté par les circonstances. Devant un écran l’interaction est différente. Vous êtes tout seul dans votre bureau. Sur votre écran, vous voyez une vingtaine d’étudiants connectés et vous les imaginez dans la même situation. Il faut aller à l’essentiel pour ne pas lasser », déclare Nabil EL HILALI, professeur-chercheur à ESCA Ecole de Management

Dans ce sens, ESCA Ecole de Management a adopté plusieurs mesures :

 Formation : l’adoption du système d’enseignement en ligne : Les étudiants suivront leurs cours à distance. Un guide a été mis à leur disposition pour les accompagner dans cette nouvelle démarche, il suffit d’avoir une connexion Wifi ou 4G, pour suivre les cours et interagir avec les enseignants.

 Stages : les étudiants qui ont commencé leur stage peuvent le continuer si l’entreprise ou l’institution d’accueil le leur permet.

 Examens et Evaluation : ils seront dorénavant organisés en ligne.

 Mobilité : l’ensemble des voyages et missions est suspendu. L’école est en contact avec ses étudiants en échange en permanence. Ils suivent majoritairement les cours en ligne, d’autres sont rentrés au Maroc sur recommandation de ESCA Ecole de Management ou de l’université d’accueil.

 Services administratifs : les services administratifs et techniques de ESCA Ecole de Management continuent de fonctionner pour assurer la continuité de service dans le respect des consignes générales du gouvernement.

 Evénements : l’ensemble des événements culturels et sportifs, ainsi que les activités de la vie associative, organisés sur le campus, sont reportés jusqu’à nouvel ordre. D’autres activités en ligne seront initiées par nos étudiants.