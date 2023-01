Le Maroc a subi la crise du coronavirus en 2019, lorsque les premiers cas avaient fait leur apparition, comme pour de nombreux pays. Le royaume a, depuis, déployé moyens techniques et humains pour lutter et contenir la propagation du virus sur le territoire.

Dans le cadre de sa stratégie pour faire face à la crise du coronavirus, le royaume a procédé à la création du Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie de la Covid-19, suite aux instructions du roi Mohammed VI.

Soutien des ménages et de l’économie

Financé en grande partie par l’État et le Compte d’affectation spéciale (CAS), le Fonds a contribué à atténuer l’impact économique sur les citoyens et les entreprises pour la période 2020-2022. À ses débuts (2020), le Fonds affichait un solde de 34,64 milliards de dirhams (MMDH), passant à 12 MMDH une année plus tard. Au niveau des dépenses, celui-ci y a contribué à hauteur de 29,32 MMDH en 2020 et 10,92 MMDH en 2021.

Pour la période s’étalant de 2020 à 2022, les ménages ont pu profiter d’allocations à travers l’initiative ʺTadamonʺ (55 % dans le milieu urbain et 45 % dans le milieu rural). Le montant des allocations d’aides aux ménages s’est élevé à 15,26 MMDH.

Autre action: le report des échéances des crédits bancaires, suite à la signature d’un accord entre l’État, la Banque Centrale (BAM), le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) et l’Association Professionnelle des Sociétés de Financement (APSF). Les ménages ont ainsi pu respirer pour la période allant de mars à juin 2020. De 2021 à 2022, 275,98 millions de dirhams ont été décaissés en ce sens, à noter que l’État s’est engagé à prendre en charge partiellement (50 %) des intérêts intercalaires issus du report des crédits de consommation et immobiliers.

Pour ce qui est de l’économie, les entreprises ont pu profiter d’une enveloppe budgétaire de 3 MMDH en 2020, qui ont été placées entre les mains de la Société Nationale de Garantie et de Financement de l’Entreprise (SNGFE), afin de venir en aide aux entités impactées par la pandémie. Ce montant est issu principalement du Fonds spécial, d’autant plus qu’une somme supplémentaire de 1,20 MMDH a été débloquée pour 2021 et 2022.

Du côté des salariés, ceux-ci ont pu profiter d’un total de 6,1 MMDH d’allocations sous forme d’indemnités forfaitaires mensuelles.

Le Maroc se mobilise face au Coronavirus

Toute une stratégie a été planifiée autour de la situation pandémique au sein du royaume ces dernières années. Entre acquisition de vaccins, mobilisations et formations du personnel, traitement des patients et achat de moyens matériels, rien n’a été laissé au hasard. Dans ce sens, il est à noter qu’une enveloppe budgétaire d’environ 4,06 MMDH a été mobilisée pour la période 2020-2022.

Pour ce qui est de l’acquisition de vaccins, une enveloppe de 8,35 MMDH a été mobilisée pour ladite période. Le prix des masques non tissés à usage médical s’est vu offrir une subvention de 286,65 MDH au niveau de la caisse de compensation.

Le royaume est ainsi loin d’avoir baissé sa garde face à l’évolution de la pandémie sur son territoire, surtout au vu de l’apparition de nouveaux variants dans le monde.