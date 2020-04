Cent soixante-trois (163) nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc lors des dernières 24 heures, portant à 3.209 le nombre total des cas de contamination, a annoncé mardi le ministère de la Santé.

Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à mardi à 18H00, à 393 (43 rémissions supplémentaires), soit 12.2% du total des cas confirmés, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi.

El Youbi a ajouté que deux nouveaux décès ont été également enregistrés portant le total des personnes décédées à 145, soit un taux de mortalité de 4.5%. En outre, le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire s’établit à 14 891, a-t-il ajouté.

Concernant la répartition géographique au niveau national, El Youbi a précisé que la région Casablanca-Settat demeure en pole position, suivie de Marrakech-Safi, constituant à elles seules 50% du total des cas confirmés. Viennent ensuite, Fès-Meknès, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Rabat-Salé-Kénitra.

El Youbi a tenu encore une fois à préciser que les nouveaux cas enregistrés durant les dernières 24H proviennent essentiellement des foyers épidémiques, en l’occurrence au sein des unités industrielles, ajoutant que 18 nouveaux cas ont été recensés au foyer de Casablanca, ce qui porte le total à 49, alors que les deux foyers de Tanger ont enregistré respectivement 9 et 5 cas, ce qui en fait respectivement un total de 64 et 30. Un nouveau foyer a été également relevé à Ouarzazate, a-t-il poursuivi. Dans ce sens, le directeur a fait observer que le suivi et l’identification des personnes contacts ont révélé 90% des nouveaux cas enregistrés en 24H, soit un total de 146 cas sur les 163.

S’agissant de l’état de santé des personnes sous surveillance médicale dans l’ensemble des hôpitaux et centres spécialisés, 78% sont asymptomatiques ou manifestaient des symptômes légers, 17% se trouvent dans un état stable, alors que 5% d’entre elles sont en soins intensifs ou en réanimation, relève le responsable.

D’autre part, il a souligné que la capacité d’accueil dans le Royaume dépasse de loin le nombre de personnes prises en charge, précisant que les personnes suivies ou prises en charge dans les unités de soins intensifs et en réanimation ne représentent que 14% de la capacité d’accueil des lits alloués par le ministère de la Santé.