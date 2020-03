Vingt-sept nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc au cours des dernières 24 heures, portant à 170 le nombre total de cas contaminés, a annoncé mardi le directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi.

Le nombre de décès dus au virus s’élève à cinq et celui des cas guéris à six, a précisé El Youbi dans une déclaration, précisant que jusqu’à présent, 685 cas potentiels d’infection au Covid-19 ont été exclus suite à des tests négatifs au laboratoire.

Côté répartition géographique des cas, la région de Casablanca-Settat a enregistré 42 cas et la région Rabat-Salé-Kénitra 40 cas, suivies de Fès-Meknès (36 cas), Marrakech-Safi (22), Tanger-Tétouan-El Hoceima (11), l’Oriental(7), Beni Mellal-Khénifra (04), Souss-Massa-Draa (1 cas) et autant dans la région de Guelmim-Oud Noun. Aucun cas de contamination n’a été détecté à ce jour dans les régions de Laayoune-Sakia-Hamra et Dakhla-Oud Eddahab.

Par villes, 41 cas confirmés ont été recensés à Casablanca, 23 à Rabat, 22 à Marrakech et autant à Meknes, de même que 14 cas à Fès.

Il a fait observer à cet égard que sur les 22 cas enregistrés à Meknès, 15 reviennent à un groupe de touristes qui provenait d’un pays arabe à bord d’un seul avion.

A ce jour, le nombre de décès dus au virus s’élève à cinq, le dernier en date étant une personne âgée arrivée des Pays-Bas (76 ans) qui a été prise en charge lundi. Le patient, a-t-il ajouté, souffrait d’une maladie grave dont le traitement diminue de façon significative les défenses immunitaires.

Le responsable a également fait état d’un nouveau cas de guérison, une femme de 80 ans résidant à Fkih Ben Saleh, ce qui porte à six le nombre total des cas déclarés guéris.

Il a d’autre part avancé que sur les 170 cas confirmés jusqu’ici, 97 cas sont importés, soit une proportion de 57 %, et 73 cas concernent des contaminations locales.

Du point de vue de la gravité des cas, M. El Youbi a précisé que 85 % des cas sont jugés bénins alors que l’état de gravité de 15 % est jugé “évolué à grave”.

Le directeur a en outre indiqué que 98 cas ont été détectés au cours de la semaine écoulée, contre 37 cas recensés pendant les deux premiers jours de la semaine en cours.

Abordant le suivi médical des personnes contacts, le directeur a révélé que sur un total de 2.878 placées sous surveillance, 2.158 sont toujours sous contrôle médical, tandis que 621 ont achevé la période de 14 jours. Parmi les contacts surveillés, 32 cas d’infection au virus ont été confirmés après des analyses au laboratoire.