Les concours d’entrée aux grandes écoles en France sont reportés à une date ultérieure, en raison du contexte actuel lié à la pandémie de Coronavirus, a annoncé mardi le gouvernement.

«A la lumière de l’évolution de la situation sanitaire sur le territoire national et après avoir échangé avec la conférence des présidents d’université, la conférence des grandes écoles et la conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs, Jean-Michel Blanquer (ministre de l’Education nationale) et Frédérique Vidal (ministre de l’Enseignement supérieur) ont décidé de réviser le calendrier ainsi que les modalités d’organisation des concours nationaux prévus au printemps 2020, avec pour priorités de préserver la santé des étudiants et de garantir l’égalité de traitement de l’ensemble des candidats », souligne la même source.

« Ainsi, les épreuves des examens et des concours nationaux qui n’ont pas pu se tenir ou qui doivent se tenir dans les prochaines semaines seront reprogrammées à une date ultérieure. Au regard de la complexité de l’organisation de ces épreuves, en tout état de cause, elles ne pourront avoir lieu avant la toute fin du mois de mai », précise le ministère.

Le report concerne les écoles de commerce et les écoles d’ingénieurs post-prépa, mais aussi les étudiants en première année de médecine, qui doivent passer la seconde partie du concours Paces.

Pour assurer un suivi de l’organisation des différents concours et des examens nationaux le ministère annonce la création d’un comité opérationnel de pilotage qui aura pour mission de «construire, avec l’ensemble des acteurs engagés sur cette question, les modalités d’organisation et le calendrier général qui permettront la tenue de l’ensemble de ces concours et examens dans les meilleures conditions».

Le ministère a, par ailleurs, affirmé que les établissements « pourront réviser le format des concours, qu’il s’agisse du nombre d’épreuves, de leur format ou de la durée, afin de garantir qu’aucun étudiant ne soit pénalisé ».

L’ensemble des établissements scolaires en France ont fermé leurs portes en France depuis le 16 mars dernier suite à une mesure parmi les premières prises par le gouvernement en vue de freiner la propagation de l’épidémie de Covid-19.

En France, l’épidémie de Coronavirus a déjà fait 860 décès et contaminé plus de 19.800 personnes, selon le dernier bilan officiel.