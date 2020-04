Depuis l’enregistrement du premier cas contaminé au Maroc, le Conseil Economique Social et Environnemental a déployé une palette de mesures préventives en vue d’assurer la continuité de services et préserver la santé de ses membres, personnel et prestataires (notes d’information et de sensibilisation, désinfection des locaux, mise en place de distributeurs muraux de solutions hydroalcooliques…).



Après la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, ces mesures se sont renforcées en vue de poursuivre les activités et travaux du Conseil tout en respectant la décision de confinement.



La digitalisation au cœur du dispositif organisationnel



Conformément aux mesures prises par le Gouvernement afin d’endiguer la propagation du virus Covid-19, le CESE a adopté le mode de télétravail en vue de modérer les interactions physiques et réduire l’échange de courriers et documents en papier limitant ainsi les risques de contagion.



Dans ce sens, le conseil a mobilisé tous les outils technologiques et logistiques à sa disposition pour favoriser le travail à distance de ses effectifs (membres et personnel).



De même, les travaux hebdomadaires des commissions permanentes et des groupes de travail, les réunions du bureau, ainsi que la tenue de l’assemblée générale du CESE, se déroulent désormais par visioconférence. En outre, les auditions, élément fondamental de l’approche participatif du conseil dans l’élaboration de ses avis, sont tenues à distance.



Pour les tâches nécessitant la présence physique du capital humain , il a été procédé au traitement et désinfection de tous les locaux du CESE selon les standards en vigueur.



Le Conseil a ainsi pu maintenir sa cadence de travail et de productivité. Sa prochaine session prévue pour la fin du mois courant, va délibérer et voter à distance, son projet de rapport sur l’intégration régionale du Maroc en Afrique.

Force de proposition de solutions , ADN du CESE



Dans le cadre de ses attributions, le CESE compte s’auto-saisir du sujet de l’informel dans ses différentes dimensions socioéconomiques et du ciblage social des démunis impactés par la crise actuelle, en vue de formuler des réponses globales et inclusives qui profitent à l’ensemble des citoyens.



Par ailleurs, une réflexion au sein du Conseil est en cours en vue de revoir le programme initial des auto-saisines pour cette année de manière à ce que les thématiques soient en phase avec les enjeux et les défis de la nouvelle conjoncture imposée par cette pandémie.