Les éléments de la Brigade antigang relevant de la préfecture de police de Rabat ont interpellé, ce mardi, 6 individus, dont une femme et un mineur de 17 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de confection et commercialisation et masques de protection ne répondant pas aux normes sanitaires exigées.

Les mis en cause ont été interpellés au niveau de la médina de Rabat en flagrant délit de possession et commercialisation de masques de protection industrialisés sans autorisation et ne répondant pas aux normes en vigueur dans le domaine médical et paramédical, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), faisant savoir que les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie de 548 faux masques de protection et de trois machines à coudre.