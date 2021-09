Les cas positifs de Covid-19 sont toujours en baisse pour la septième semaine consécutive dans toutes les régions du Royaume, a annoncé mardi le ministère de la Santé, affirmant que cette évolution épidémiologique est globalement valable pour tous les indicateurs.

L’étude des indicateurs de suivi de la situation épidémiologique, du 14 au 27 septembre, montre que la tendance baissière se poursuit depuis sept semaines pour ce qui est des contaminations par la Covid-19, a déclaré le chef de la division des maladies transmissibles au ministère, Abdelkrim Meziane Bellefquih. Les cas positifs sont en effet passés de 15.000 cas hebdomadaires il y a 2 semaines à moins de 10.000 cas la semaine dernière, soit une baisse de 36%.

Le taux de reproduction du virus a baissé durant les deux dernières semaines, de même que le taux de positivité qui est passé de 12 à 8% durant la même période. La même tendance à la baisse a été observée au niveau du nombre de cas actifs, qui sont passés de 30.000 à moins de 17.000 cas lundi, soit une baisse de 43%.

Le nombre des cas critiques a pour sa part chuté de 35%, avec 1.148 cas lundi contre 1.764 il y a deux semaines. Le taux d’occupation des lits réservés aux cas critiques se situe à 21 % contre 33% le 14 septembre.

En outre, le nombre des cas placés sous intubation au sein des unités de réanimation a connu une baisse significative de 46% durant les deux dernières semaines, tandis que la courbe des décès a nettement baissé pour la sixième semaine de suite (257 décès contre 364 décès, soit une baisse de 30%).

S’agissant de l’opération de vaccination anti-Covid-19, M. Meziane Bellefquih a indiqué que le Maroc a franchi la barre des 40,7 millions d’injections, première et deuxième doses confondues, tout en appelant au respect le plus strict des mesures préventives en vigueur et à une large participation à la campagne nationale de vaccination.