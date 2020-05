Ama Détergent, industriel marocain spécialisé dans la production de détergents et de désinfectants, vient de lancer la commercialisation, pour la première fois au Maroc, du premier ”liquide de lessive antibactérien Mio”.

Comme son nom l’indique, le nouveau produit élimine les bactéries, virus et champignons de toutes les lessives, et ce, indépendamment de la température du cycle de lavage. Mieux encore, grâce à sa formule avancée, il couvre les vêtements et les tissus d’une couche qui protège contre les bactéries pendant plus de 24H. Ces propriétés le rendent, ainsi, un produit incontournable pour les ménages et les entreprises marocaines durant la crise sanitaire, surtout qu’il a été scientifiquement prouvé que les produits de lessive normaux ne permettent pas une éradication significative des bactéries.

Le produit doit son efficacité à deux additifs nouvellement développés par un laboratoire allemand parmi des plus prestigieux du monde. D’ailleurs, le liquide lessive antibactérien Mio a été certifié en Allemagne comme au Maroc.

Avec le déconfinement qui s’approche à grand pas, les marocains ont besoin de maintenir la vigilance. “Le liquide de lessive antibactérien Mio” s’ajoute ainsi à toutes les gammes de produits développés et commercialisés par Ama Détergent pour munir nos concitoyens de tous les moyens pour se protéger et protéger leurs familles.

Rappelons qu’en plus d’être réactive aux besoins du marché marocain en produits antibactériens, Ama Détergent a fait preuve d’une solidarité, d’une citoyenneté et d’une mobilisation exemplaires durant la crise sanitaire du Covid-19 en mobilisant ses ressources matérielles et humaines pour protéger le corps médical et sécuritaire de Casablanca et El Jadida, au front pour la lutte contre la pandémie.

A propos de Ama Détergent :

Présente sur le marché marocain depuis 2009, Ama Détergent est un acteur national et régional de référence dans les secteurs des produits détergents et cosmétiques. Avec un investissement de plus de 200 millions de dirhams, Ama Détergent s’est fixé comme objectifs d’innover pour offrir au consommateur un produit local performant et parfaitement adapté à ses attentes à des prix compétitifs tout en respectant les valeurs environnementales et en promouvant le capital humain et la responsabilité.