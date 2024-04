L’édition 2024 « Elu Produit de l’Année Maroc », qui célèbre l’innovation et la qualité, a distingué huit produits de Lesieur Cristal, leader agro-industriel au Maroc et en Afrique.

« Cette reconnaissance, basée sur des évaluations directes des consommateurs, témoigne de l’excellence continue que Lesieur Cristal s’efforce de maintenir sur le marché », indique un communiqué du groupe.

Les huit produits Lesieur Cristal récompensés sont:

– LESIEUR Équilibre dans la catégorie Huiles de table,

– AL HORRA dans la catégorie Huile d’Olive,

– LEDDA dans la catégorie Margarine pâtissière,

– TAOUS savon dur corporel dans la catégorie Savon corps,

– TAOUS liquide dans la catégorie Savon liquide,

– El KEF savon ménage dans la catégorie Savon ménage,

– EL KEF pâte multi-usages dans la catégorie Pâtes multi-usages,

– EL KEF liquide machine à laver dans la catégorie Lessive automatique liquide,

Le processus de sélection pour l’édition 2024 a été rigoureux et transparent, avec une enquête menée par le cabinet indépendant, Nielsen. Ce dernier a interrogé pas moins de 3.000 consommateurs dans les principales villes marocaines, et réalisé des tests en situation réelle sur 120 ménages, permettant ainsi de garantir une évaluation juste et représentative des préférences des consommateurs, fait-on savoir.