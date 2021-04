Convaincus du potentiel que pourrait générer la labellisation Kasher, en plus de la labellisation Halal pour les exportations de produits alimentaires marocains, l’ASMEX et l’Organisme European Kosher, organisation de réputation internationale ont conclu le 1er avril 2021, un accord-cadre pour créer un écosystème de production et de valorisation d’aliments Kasher qui comprendrait, une infrastructure de labellisation Kasher, avec la mise en œuvre d’une stratégie pour l’accès généralisé à la production de produits Kasher avec labellisation.

Ce partenariat vise notamment à :

Mettre en place une stratégie nationale pour l’offre Kasher marocaine ;

Encourager et accompagner les entreprises à s’adapter et à bénéficier d’un label Kasher EK certifiant l’authenticité de leurs produits ;

Positionner les exportations marocaines de produits alimentaires sur de nouveaux marchés internationaux en leur proposant les produits Kasher et Halal ;

Organiser un agenda et salon annuel ou biennal Halal et Kasher au Maroc.

Cette action pourrait s’adjoindre les bénéfices d’une labellisation marocaine pour renforcer les exportations nationales.

Soulignons que plus de 55 millions de consommateurs à travers le monde exigent une labellisation Kasher. Certains achètent de la nourriture Kasher pour des raisons religieuses et d’autres se la procurent pour des raisons de qualité, de traçabilité ou de santé.

Le terme « Kasher », qui d’ailleurs, se décline de plusieurs manières : « Kasher », « Kosher », « Casher », « Cachère », كوشير ou כשר , signifie « apte » ou « conforme », et comme ce terme est principalement utilisé dans le domaine alimentaire, il est devenu avec le temps l’expression qui « consacre » un aliment et en permet la consommation pour les communautés juives.

A propos de EK (European Kosher) :

EK (European Kosher) est une agence mondiale située en Europe (Belgique) de certification Kasher fournissant des supervisions et un service mondialement reconnu depuis 2007. EK est un projet du RCE (Rabbinical Center of Europe) un Centre rabbinique réunissant plus de 1100 rabbins de toute l’Europe hautement qualifiés. EK est agrémenté par le Grand Rabbinat d’Israël à octroyer la certification Kasher globalement en étant l’une des plus prestigieuses agences de certification aux plus stricts standards. Le département de certification EK Kosher certifie des milliers d’ingrédients et de produits alimentaires partout dans le monde