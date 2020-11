Depuis que la crise sanitaire Covid-19 s’est répandue dans le monde, nous vivons toutes et tous, une véritable expérience de vie. Et comme toute nouvelle expérience, elle a bouleversé nos modes de vie, nos codes habituels et nos modes de travail Et comme toute expérience de la vie, nous pouvons en tirer de précieux enseignements et explore de nouvelles opportunités pour nous renouveler, pour nous réinventer et pour faire mieux demain.

Aujourd’hui plus que jamais, la santé est au cœur de nos préoccupations et le secteur de la santé est en pleine mutation afin d’actionner les différents leviers de son développement. Le secteur financier joue et continuera à jouer naturellement un rôle essentiel de partenaire économique de cette relance auprès de ce secteur clé de notre pays.

Crédit du Maroc, partenaire de référence des entreprises depuis plus de 90 ans, déploie un dispositif complet d’accompagnement et de soutien à la relance pour le secteur privé de la santé.

Crédit du Maroc aux petits soins pour vos grands projets

Acteur engagé dans le développement du secteur de la santé au Maroc, le Crédit du Maroc dévoile une offre complète destinée aux opérateurs privés de cette filière pour les soutenir, les accompagner et permettre leur développement. Le dispositif de relance du secteur de la santé s’appuie sur une approche adaptée à la filière de la santé et axée sur une vision projet permettant de coupler plusieurs solutions pour mieux répondre aux besoins des opérateurs du secteur.

Ce dispositif s’articule ainsi autour des points suivants :

Une offre de banque au quotidien adaptée avec un package accessible aux PME et aux grandes entreprises.

Une offre de produits et services à l’international avec des délais optimisés.

Une offre de financement adaptée aux besoins des professionnels de la filière avec des lignes de crédit à moyen terme et du leasing.

Le Crédit du Maros s’appuie sur une équipe de spécialistes, à travers des conseillers professionnels et des chargés d’affaires présents dans l’ensemble de son réseau pour apporter conseil, expertise et accompagnement sur mesure à ses clients. Son appartenance au Groupe Crédit Agricole SA lui donne l’opportunité de bénéficier de synergies en termes d’accompagnement dans le montage des programmes d’investissement, d’expertise en ingénierie financière et de solutions de commerce international.

Le secteur de la santé au Maroc ne sera pas le même avant et après la pandémie du Covid-19, le modèle économique du secteur de la santé sera repensé sur la base des apprentissages tirés de cette crise sanitaire et économique. A ce titre, le partenariat public/privé a tout son rôle à jouer pour développer ce secteur vital dans le Royaume. Crédit du Maroc, à travers le lancement de ce dispositif, apporte sa contribution à cette dynamique et donne du sens à sa raison d’être ‘Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société’.