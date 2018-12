Infomédiaire Maroc – Le Rassemblement national des indépendants (RNI) a condamné, jeudi, le crime « ignoble » qui a couté la vie à deux touristes de Norvège et de Danemark à Imlil, dans la province d’Al Haouz.

Dans un communiqué, le parti a dénoncé « un crime terrible et lâche », qui va aux antipodes des valeurs et principes de l’islam tolérant et de la culture et traditions marocaines prônant les valeurs de fraternité et de modération.

La formation politique a, également, estimé que le fait de cibler des vies humaines innocentes est un crime odieux et une tentative de porter atteinte à la réputation et à la place du Maroc en tant que terre de paix et de sécurité, ainsi qu’à l’économie à travers le secteur du tourisme et à son image à l’étranger.

Le RNI a dans ce contexte, mis en avant les efforts consentis par les autorités en vue de lutter contre le terrorisme et l’extrémisme, appelant ses militants et toutes les forces vives du Royaume à défendre les constantes de la nation et à se mobiliser face aux menaces et tentatives visant à diffuser la haine et porter atteinte au pays.

Il a affirmé que « le terrorisme n’a pas de place dans notre société qui rejette toute forme d’extrémisme ».

Rédaction Infomédiaire