Infomédiaire Maroc – Le Maroc va mettre en place un observatoire national de la criminalité. Cette nouvelle structure constituera un mécanisme essentiel pour l’élaboration des politiques et la fourniture de données relatives au crime, outre la collecte et l’émission des informations nécessaires pour mettre en œuvre les engagements de l’Etat en matière de publication des rapports internationaux et de promotion des réseaux d’informations dans ce domaine, a expliqué le ministre de la justice Mohamed Aujjar.

Et à travers la création de cet observatoire, le ministère ambitionne contribuer à mettre en œuvre les aspects de la politique pénale sur la base des statistiques, collecter les informations et les données, les traiter, les classer, et les présenter de manière à donner une image globale sur la justice pénale au Maroc.

Il s’agit aussi de fournir des données instantanées précises sur la géographie du crime, les coupables et les victimes, outre le traitement du crime de manière scientifique et technique avancée.

Rédaction Infomédiaire