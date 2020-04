Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) ne ménagera aucun effort pour soutenir le Maroc afin de faire face aux effets de la pandémie du nouveau coronavirus, a souligné Emma Navarro, Vice-Présidente cette institution financière de l’Union européenne en charge du Maghreb.



«Le partenariat qui nous lie au Maroc est très fort, c’est pourquoi ce pays aura toute notre attention pendant la durée de cette pandémie afin de lui apporter tout l’appui nécessaire », a-t-elle affirmé dans une interview à l’agence MAP.

Navarro s’est félicitée de la qualité du partenariat qui lie la BEI au Royaume et mis en exergue l’importance des activités de la banque au Maroc.



«L’action de la BEI au Maroc, c’est avant tout un partenariat de grande qualité noué depuis maintenant 40 ans entre la Banque de l’Union européenne et un pays extraordinaire de par son histoire, sa beauté et ses atouts économiques», a-t-elle relevé.



Rappelant que la banque européenne a financé pas moins de 123 projets au Maroc pour un montant d’investissements de plus de 7,8 milliards d’euros, la Vice-présidente de la BEI a noté que ces projets ont un réel impact sur la vie quotidienne des citoyens comme sur le dynamisme économique du Royaume.



Expliquant les mesures prises par son institution pour soutenir le Maroc afin de faire face aux effets de la pandémie du nouveau coronavirus, Mme Navarro a précisé que la banque mobilisera les lignes de crédit existantes dont l’encours s’élève à ce jour à 440 millions d’euros pour apporter les fonds de roulement nécessaires aux entreprises et accélérera également à titre exceptionnel le déboursement de contrats de financements déjà signés pour soutenir les chefs d’entreprise et porteurs de projet.



Elle a indiqué que son institution a contacté, depuis le début de la crise, ses clients, des chefs d’entreprise comme des porteurs de projets pour leur offrir son soutien en cette période très difficile.



«Nous assouplissons nos procédures. Nous essayons d’adapter au mieux nos outils et moyens de financement », a-t-elle ajouté.



La BEI se tient également prête à soutenir le système de santé via notamment l’acquisition de matériel médical et le renforcement des infrastructures sanitaires, a dit Mme Navarro, rappelant que la banque européenne est déjà présente dans ce domaine au Maroc à travers notamment le financement de la construction et la modernisation de 16 hôpitaux dans l’ensemble du Royaume.



Et de rappeler que le soutien de la BEI au Maroc dans le contexte de la pandémie intervient dans le cadre du dispositif «Team Europe » mis en place par la Commission européenne. Ce mécanisme coordonne l’aide apportée aux pays partenaires de l’Union européenne afin d’atténuer les effets socio-économiques de la pandémie