Près de 67% des entreprises exportatrices au Maroc auraient été impactées par la crise sanitaire, suite aux restrictions actuelles adoptées par la majorité des pays à l’échelle internationale, selon le Haut-commissariat au Plan (HCP).

Une entreprise sur 9 aurait arrêté définitivement son activité, 5 sur 9 entreprises auraient procédé à un arrêt temporaire alors qu’un tiers des entreprises restent encore en activité mais elles auraient dû réduire leur production, précise le HCP qui vient de publier les résultats de son enquête de conjoncture sur les effets du Covid-19 sur l’activité des entreprises.

Par ailleurs, plus de 133.000 emplois auraient été réduits au niveau du secteur exportateur, soit 18% de l’ensemble des emplois réduits tous secteurs d’activités économiques confondus (72.6000), fait savoir la même source, notant à ce titre, que plus de 50.000 emplois auraient été réduits au niveau des entreprises exportatrices opérant dans l’industrie du textile et du cuir, soit 62% du total réduit dans ce secteur.

Quant aux entreprises du secteur de l’information et de la communication, elles auraient réduit 7.200 emplois, soit 60% du total de ce secteur au moment où cette proportion aurait atteint 38%, soit 14.000 emplois réduits au niveau du secteur de l’industrie métallique et mécanique, 11.000, soit 35% dans le secteur agro-alimentaire et 10.000 postes d’emploi représentant une proportion de 30% au niveau du secteur de la chimie et parachimie, ajoute la même source.

Réalisée dans le cadre des travaux de suivi des effets socio-économiques de la pandémie Covid-19 sur l’économie nationale auprès des entreprises organisées, cette enquête a pour objectif principal d’évaluer l’impact immédiat de cette crise sur la situation des entreprises au Maroc. Elle a été réalisée par téléphone du 1er au 3 avril 2020 et a ciblé un échantillon de 4.000 entreprises organisées opérant dans les secteurs de l’industrie manufacturière, de la construction, de l’énergie, des mines, de la pêche, du commerce et des services marchands non financiers.