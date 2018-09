Infomédiaire Maroc – Le Salon professionnel de l’industrie des croisières en Méditerranée « Seatrade Cruise Med » a ouvert ses portes, ce mercredi à Lisbonne, avec la participation de plus de 150 exposants représentant plusieurs pays dont le Maroc.

Ce salon se veut le plus grand événement de l’industrie de la croisière pour la Méditerranée et ses mers adjacentes. Le Maroc est représenté à cette foire par l’Office national marocain du tourisme (ONMT), à travers un stand de 32 mètres carrés, avec la participation des Conseils régionaux de tourisme (CRT) de Casablanca, d’Agadir et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en tant que destinations de croisières, ainsi que des agences de voyage spécialisées dans ce domaine.

Pour rappel, le circuit méditerranéen de croisières prend de plus en plus de l’importance, et attire un nombre important de touristes, plus de 6 millions en Méditerranée.

Rédaction Infomédiaire